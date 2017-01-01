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АМКУ занялся тарифами мобильных операторов

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Дело против трех крупнейших операторов открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Контролирующие органы проведут проверку
Контролирующие органы проведут проверку
depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода. Об этом сообщает государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен в Facebоok.

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Дело открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В частности, операторы мобильной связи заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате. Также компании указали, что у них есть другой вид платы - "плата за пакет услуг", поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата".

При этом в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах "Терминология" упоминается именно "Абонентская плата", что не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов, сообщила Процишен.

Ранее сообщалось о том, что Укртелеком начал замену фиксированных телефонов на мобильные.

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Теги: Мобильная связь, АМКУ, тарифы, конкуренция, мобильный оператор
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Источник: korrespondent.net

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