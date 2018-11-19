Instagram будет удалять "накрученные" лайки
Социальная сеть Instagram будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения. Об этом компания сообщила на своем сайте.
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"Недавно мы увидели аккаунты, использующие сторонние приложения чтобы искусственно увеличить их аудиторию", - указали в Instagram.
В соцсети разработали средства, позволяющие вычислять такие аккаунты и удалять их активность.
Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление о действиях, которые Instagram удалил.
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Кроме того, им предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки зачастую требуют логин и пароль от аккаунта.
Ранее сообщалось о том, кто на рынке востребованнее и получает больше всех.
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