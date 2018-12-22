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Стало известно, когда пересмотрят зарплаты топ-менеджмента Нафтогаза

Комментариев: 3
При пересмотре контрактов Гройсмана будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний.
Вопрос зарплат руководителей нацкомпаний будут обсуждать на заседании правительства
Вопрос зарплат руководителей нацкомпаний будут обсуждать на заседании правительства
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Пересмотр зарплат руководства НАК Нафтогаз Украины состоится в марте следующего года. Об этом сообщил премьер министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 декабря. 

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По его словам, вопрос зарплат руководителей нацкомпаний будут обсуждать на заседании правительства.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Это означает, что при пересмотре контрактов меня будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний. По НАК - это состоится в марте", - сообщил Гройсман.

Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза не допускает Счетную палату к аудитам. Коболев препятствует проведению проверок своевременности выплат дивидендов Счетной палатой.

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Теги: зарплаты, Нафтогаз, премия, зарплата, Владимир Гройсман, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    22.12.2018, 11:06
Оценка:  0
fkrfyfan
Т.е. зарплаты скорее всего увеличат
Кайдаш    22.12.2018, 10:46
Оценка:  +2
Кайдаш
Когда мою зарплату пересмотрят до уровня американской?
Мыкола    22.12.2018, 10:42
Оценка:  +1
Мыкола
Неужели у мамы в Америке уже денежки закончились, которые ей сынок выслал? Сынок тут в поте лица облапошивает сограждан, у него трудная работа, надо ему зарплату то поднять, чтобы мама в Америке ни в чем не нуждалась!
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