Стало известно, когда пересмотрят зарплаты топ-менеджмента Нафтогаза

При пересмотре контрактов Гройсмана будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний.

Пересмотр зарплат руководства НАК Нафтогаз Украины состоится в марте следующего года. Об этом сообщил премьер министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 декабря.

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По его словам, вопрос зарплат руководителей нацкомпаний будут обсуждать на заседании правительства.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Это означает, что при пересмотре контрактов меня будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний. По НАК - это состоится в марте", - сообщил Гройсман.

Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза не допускает Счетную палату к аудитам. Коболев препятствует проведению проверок своевременности выплат дивидендов Счетной палатой.