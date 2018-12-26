Аэропорт Николаева принял первый рейс из Киева

Украинская авиакомпания начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев.

Аэропорт Николаев принял первый рейс из Киева авиакомпании Dream Wind. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает ЦТС.

Предполагается, что компания будет выполнять перелеты по этому маршруту на регулярной основе.

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Как свидетельствуют данные flightradar24, Boeing 737-300 перевозчика приземлился в Николаеве в 10:06. При этом обратный рейс из Николаева в Киев 26 декабря не состоится. Ближайший перелет Николаев-Киев запланирован на 29 декабря. В тот же день состоится и рейс Киев-Николаев.

Кроме этого, в среду из аэропорта Николаев состоится и первый международный рейс. Чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх выполнит другая украинская авиакомпания - SkyUp.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отменили первый рейс из аэропорта из-за низкого спроса. Планируемый на 22 декабря авиарейс из Международного аэропорта Николаев в Киев перенесли на 26 декабря.