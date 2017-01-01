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В Николаеве отменили первый рейс из аэропорта из-за низкого спроса

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Планируемый на 22 декабря авиарейс из Международного аэропорта Николаев в Киев перенесли на 26 декабря.
Первый официальный вылет из аэропорта Николаев после возобновления работы перенесли
Первый официальный вылет из аэропорта Николаев после возобновления работы перенесли
Международный аэропорт Николаев

Первый официальный рейс из Международного аэропорта Николаев в Киев был отменен из-за низкого количества приобретенных билетов. Об этом стало известно в ходе информационного проекта #Маюсилувідповідати, в субботу, 22 декабря, сообщает местное издание Novosti-n.org

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Указано, что запланированный на 22 декабря авиарейс пришлось перенести на 26 декабря.

Как пояснил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, было слишком мало времени на раскрутку такого события, как первый официальный вылет из аэропорта.

"В связи с низкой продажей билетов, так как было мало времени на раскрутку, первый рейс перенесли на 26 декабря", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород.

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Теги: самолет, Николаев, авиаперелет, аэропорт, рейс, отмена, авиаперевозки, Авиарейсы
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