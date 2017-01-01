IKEA выпустила новогоднюю инструкцию по "сборке" оливье

Помимо традиционных ингредиентов, компания советует добавлять в традиционный новогодний салат любовь.

Российское отделение IKEA выпустила в предновогодние дни руководство по "сборке" салата оливье, стилизованное под инструкцию по сборке мебели. "Документ" опубликован на странице компании в социальной сети Instagram.

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Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, а сам рецепт содержит отсылку к фильму Ирония любви или С легким паром, который также стал символом Нового года в странах пост-СССР.

Ранее сообщалось, когда и где откроется первый магазин IKEA в Украине.