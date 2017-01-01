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IKEA выпустила новогоднюю инструкцию по "сборке" оливье

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Помимо традиционных ингредиентов, компания советует добавлять в традиционный новогодний салат любовь.
Компания оригинально поздравила с наступающим Новым годом
Компания оригинально поздравила с наступающим Новым годом
Корреспондент.net

Российское отделение IKEA выпустила в предновогодние дни руководство по "сборке" салата оливье, стилизованное под инструкцию по сборке мебели. "Документ" опубликован на странице компании в социальной сети Instagram. 

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Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, а сам рецепт содержит отсылку к фильму Ирония любви или С легким паром, который также стал символом Нового года в странах пост-СССР.

Ранее сообщалось, когда и где откроется первый магазин IKEA в Украине.

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Теги: Новый год, рецепт, IKEA, салат Оливье, Инструкция
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