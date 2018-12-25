Сколько стоит новогодний стол 2019 - Инфографика

Цена за традиционный новогодний стол увеличится на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В среднем за новогодний стол для 4 человек в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года нужно будет заплатить 1 378 гривен. Редакция Bigmir)Net подсчитала, сколько стоят продукты в этом году.

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Для расчета использовались традиционные для нового года блюда и напитки, такие как салаты, мясо и рыба, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, коньяк, шампанское, минеральные воды и сок.

Один из двух традиционных салатов подорожал на 28% по сравнению с предыдущим годом и стоит в этом году 165,2 грн за 3 килограмма. В прошлом году эта сумма составила 129,2 гривны за такое же количество салата.

Так, картошка стоит 6,2 грн/кг, морковка 14 грн/кг и лук 11,5 грн/кг. Колбаса самая дорогая в списке и стоит 90,7 грн/кг, за соленные огурцы нужно будет отдать 35,6 грн за 500 гр, а банка горошка стоит 32,2 грн. Заправить майонезом обойдется в 13,7 грн.

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Второй традиционный салат будет стоить 100,17 грн. А в прошлом году “Шуба“ стоила 95,77 грн. Сумма рассчитана на 1,5 кг. Так, селедка стоит 42 грн за 0,5 кг, морковка 14 грн/кг, буряк 2,9 грн за штуку, лук 11,5 грн/кг, а картошка 6,2 грн/кг. Все тот же майонез стоит 13,7 грн.

Существенно подорожало мясо в этом году. За палку Салями среднего сорта нужно будет отдать 89 гривен, а свиной биток будет стоить 82 гривны в среднем. Куриное филе в этом году стоит 102,9 грн/кг. То есть, за 2 кг мяса, палку колбасы и биток украинской семье нужно будет заплатить 376,8 гривны.

Твердый сыр на новогоднем столе обойдется в 77 гривен за 300 г, а пачка сливочного масла 27,80 грн (100 г). Вместе это 104,8 грн.

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Мандарины стоят в среднем 26 грн/кг, бананы 24 грн/кг, 1 средний лимон будет стоить 6,28 грн. То есть, за 2 кг мандарин, 1 кг бананов и лимон нужно будет заплатить 82,28 грн.

Чтобы побаловать себя свежими огурцами и помидорами, нужно будет выложить примерно 17,24 грн за полкило и 45,9 за 1 кг, соответственно. А если приобрести еще маринованные грибы в этом году за 73,9 грн за 750 мл, то нужно будет отдать 137,04 грн за все вместе.

Один батон будет стоить 10,26 грн, а шоколадные конфеты от 82,03 до 149 грн/кг, то есть в среднем 115 грн/кг, или 125,26 за все вместе.

Стоимость новогоднего стола 2019 для средней украинской семьи bigmir.net

Подорожали в этом году алкогольные напитки. За бутылку шампанского надо будет отдать 89 гривен, а за 3х звездочный коньяк 129 гривен за 0,5 л. За 2х литровый сок придется отдать 32,47, за минеральную воду 11,6, а за сладкую, например, 2 л Кока-Колы придется отдать 24,15 грн. Так, за напитки нужно выложить 286,22 грн.

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Деликатесы в этом году будут стоить тоже дороже – примерно 469,8 грн. Красная икра обойдется в 179,9 гривен за 100 г (банка), а красная рыба будет стоить 289,9 гривны за тушку в 1 кг.

Так, основной традиционный набор в 2019 году на Новый год для украинской семьи в 4 человека будет стоить 1 377, 77 грн, а с деликатесами в виде красной икры и рыбы в 1 847, гривны.

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