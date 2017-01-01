Сколько придется заплатить за корпоратив в Новый год 2019

Рестораны зарабатывают больше денег на корпоративах, чем в новогоднюю ночь.

С начала ноября увеличилась активность желающих провести новогодний корпоратив вне офиса. Самый большой пик бронирований приходится на 20 по 29 ноября, которое в этом году является последним рабочим днем. Об этом сообщает UBR.

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"В Киеве и крупных городах Украины заведения заняты на корпоративы с 18 и до 25 декабря на 70-80%. Новогодняя ночь больший риск для рестораторов, поскольку корпоратив — это гарантированное количество людей, а вот билеты на шоу-программу с 31-го на 1-е могут продаться не все. В целом для ресторана период новогодних корпоративов гораздо более прибыльный, чем новогодняя ночь", — рассказал Родион Ерошек, соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster.

Цены на новогодние корпоративы выросли на 20-30% по сравнению с предыдущим годом, то есть стандартное банкетное или фуршетное меню с алкоголем будет стоить по 600 гривен на человека в среднем. Так, сумма рознится от 300 до 1,5 тыс грн/человека в зависимости от уровня и месторасположения ресторана.

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Хотя большинство работников предпочитают встречать Новый год в кругу семьи и близких, рестораны все же имеют предложения и в новогоднюю ночь. Такой корпоратив будет стоить от 1200 до 1500 гривен за человека.

Рост цены на проведение новогодних корпоративов прямо зависит от повышения стоимости продуктов, алкогольных напитков, оплаты аренды и коммунальных услуг.

"В прошлом году банкеты были от 500 грн. на человека с хорошим меню, а в 2017 г. — уже от 800 грн. Заказы идут активно, но мало подтверждений бронирования, в любом случае активно заказы будут поступать до 5 декабря", — говорит Владислав Никулин, член правления загородного комплекса "Авантюрист".

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Так, в банкете за 800 грн/чел в меню будут холодные и горячие закуски, салаты, а также рыба, утка, два вида мяса, напитки и немного алкоголя. А вот в банкете за 1500 грн/человека уже предложат канапе, брускетты и глинтвейн. А кроме холодных и горячих закусок, салатов, подадут три вида мяса, утку, рыбу и напитки (включая три вида алкоголя).

Кроме этого много отельно-ресторанных комплексов предлагают особую услугу – завтрак на следующий день после Нового года для тех, кто хочет переночевать.

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За домик из сруба нужно будет заплатить 1200 грн/сутки, но за 4 человека. Дополнительные развлечения в виде квестов составят еще 250 грн с человека. Еда в таком месте обойдется в 100-150 грн/чел в зависимости от блюда.

Шоу-программы считаются самыми большими тратами на корпоративе. К примеру, ведущие затребуют от 9 тыс гривен за несколько часов, фаер-шоу обойдется от 8 тыс гривен, звуковая аппаратура, ди-джей и фокусники будут стоить от 3 тыс гривен, а салют от 2 тыс.

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"Спрос на развлечения на корпоративах не вырос. Многие компании развлекают себя собственными силами или привлекают артистов-ди-джеев-музыкантов. Но создается впечатление, что больше времени стали уделять просто общению и еде, а не развлечению в стиле дед Мороз-Снегурочка. Возможно, это связано с ростом корпоративной культуры и развитием местной самодеятельности", — говорит Насонова.

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