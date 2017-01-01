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Новый год в одежде с секонд-хенда: Что покупают украинцы

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Украина является одной из трех стран с самым большим импортом вещей бывшего употребления.
Можно ли одеться празднично в секонд-хенде
Можно ли одеться празднично в секонд-хенде
Getty Images

Украина увеличила импорт секонд-хенда, соответственно все больше людей покупают себе не только ежедневную одежду, но и горнолыжное снаряжении или праздничные костюмы бывшего употребления. Можно ли принарядится к Новому году 2019 в секонд-хенде, выяснили Сегодня.

Стилистка Юлия Циганенко утверждает, что в секонд-хенде любой человек, который разбирается в моде или просто имеет вкус, может приобрести удачный и дешевый наряд на Новый год.

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“Например, идем на тематическую вечеринку в духе ретро-эстетики. Обычно, такие вещи преувеличены и для жизни они особенно не понадобятся. Поэтому я рекомендую, действительно, пройтись стоками и посмотреть интересные варианты“, - говорит Юлия.

Посетив один из секонд-хендов, Юлия нашла не только черное бархатное платье, но и другие вещи желтого, золотого и коричневого цвета, которые являются символом Желтой собаки китайского нового года. 

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“Можно добавить нитку жемчуга, красивое украшение, и платье заиграет. Вы можете обыграть его в ретро-эстетике. Вот еще интересная платье - плиссировка сейчас в тренде, это женственный вариант и очень стройный“, - показывает Юлия.

Также Юлия поделилась, как избавиться от запаха с секонд-хендов, если это волнует. 

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“На самом деле запах прежде всего свидетельствует о том, что дело обработана, то есть никакие бактерии, грибки не страшны. А чтобы от него избавиться - достаточно на ночь в морозилку положить эту вещь в кулечек“, - рассказывает Юлия.

Ранее сообщалось, что более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд. За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности.

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Теги: Новый год 2019, б/у, одежда, костюм на новый год, платье на новый год, новый год 2019
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