Сколько переплачивают украинцы за брендовую одежду и чего ждать дальше

Если закон примут, изменения цен будут заметны сразу, уверяют эксперты рынка.

Одежда в украинских магазинах может подешеветь. В Верховной Раде готовят подготовили законопроект, смысл которого – снизить таможенные пошлины на импортный текстиль. Получается, брендовые марки смогут продавать свою продукцию в Украине дешевле.

Об этом сообщают Вести.

Украинцы будут нормально одеваться

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Авторы проекта – нардепы Алексей Мушак и Вадим Кривенко предлагают снизить ставку пошлины до 0% для импортной одежды, а также сырья для производства одежды – тканей, фурнитуры, ниток, пряжи.

“Из-за резкого падения курса гривны в течение последних четырех лет, цены на товары и услуги в Украине практически сравнялись с европейскими, а некоторые группы товаров стали еще дороже, чем в странах Европы. Прежде всего это касается текстильных изделий, в частности одежды как отечественного, так и зарубежного производства”, - указано в документе.

Насколько реально подешевеет одежда

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Если закон примут, изменения цен будут заметны сразу, уверяют эксперты рынка. Так, генеральный директор KK Fashion (Women'Secret, Springfield, Pedro del Hierro) Игорь Забулонский, футболки и платья должны стать дешевле процентов на 10%. “Все пошлины сидят в цене товара. Даже отечественная одежда в магазинах стоит недешево, потому что используется качественная фурнитура, хорошие ткани, которые при пересечении границы облагается пошлиной – и это все ложится на плечи покупателя. Тоже самое и с брендовой одеждой. Там около 10-12% составляет пошлина, на нее накручивается НДС и это все ложится в цену. То есть, на 10% одежда может подешеветь”, - говорит Забулонский.

Отметим, что по словам ритейлеров, в столичных ТРЦ сейчас, например, украинских товаров не больше 20%, но в региональных ТРЦ – почти половина.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказывает, что такие законы помогут бороться с “секонд-хендами”. “У нас действительно разрастается рынок уже использованной одежды, страну заполонили “секонд-хенды”. Поэтому одежду хотят сделать доступной”, - комментирует ситуацию Дорошенко.

В Украине шьют Adidas, Zara, Marks & Spencer и другие

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Благодаря тому, что украинские швеи получают копеечные (минимальные) зарплаты, зарубежным брендам выгодно шить в Украине. У нас шьют Adidas, Benetton, Esprit, Hugo Boss, Zara, Mexx, Marks & Spencer, Next, s.Oliver, Triumph, Tommy Hilfiger, причем, не только для внутреннего рынка, но для Европы и США. Снижение пошлин на сырье поможет известным брендам увеличить свою прибыль. Но вряд ли это поможет поднять зарплаты простым швеям. В СМИ ранее сообщалось, что швеям традиционно платят минимальные зарплаты, и удешевление сырья никакого влияния на оплату их труда не окажет.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить деньги при падении гривны.