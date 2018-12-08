Главное блюдо в новогоднюю ночь: Сколько стоит Оливье в 2019

Стоимость традиционного салата повысилась на 28%.

Салат Оливье считается традиционным салатом в новогоднюю ночь еще со времен Советского союза. Из года в год из-за подорожания продуктов, повышается и цена салата.

Читай также: Военное положение: Каких цен на бензин ждать к Новому году 2019 - инфографика

Редакция Bigmir)Net подсчитала стоимость продуктов для приготовления 3 кг салата для среднестатистической украинской семьи.

Существует много вариаций рецепта, но основными остаются самые главные. Так, картошка является самым нужным продуктом в салате, при расчете на 600 г (6,2 грн/кг) придется заплатить 3,7 грн. За 250 г морковки 3,5 грн (14 грн/кг), за 200 г (11,5 грн/кг) лука 2,3 гривны.

Читай также: Насколько подорожал рождественский холодец в Украине

Колбаса в этом году стоит 90,7 грн за кг, потому за 600 г нужно будет отдать 54,4 грн, а за 8 яиц 19,8 грн (10 шт стоит 24,7). Соленные огурцы обойдутся 35,6 грн за 500 г, а банка консервированного горошка весом в 425 г будет стоить 32,2 грн. Если заправить салат пачкой майонеза в 300 г, то потратить на него нужно 13,7 грн.

В итоге мы получим около 3 кг салата, стоимостью 1652 гривны. Если учитывать, что в предыдущем году такой же набор стоил 129,2 гривны, то не сложно подсчитать, что стоимость салата Оливье увеличилась на 28%.

Сколько стоит Оливье на Новый год 2019 Bigmir.net

Ранее сообщалось, какой штраф грозит украинцу за срубленную елку.