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Сколько новогодних елок купили украинцы к празднику: Статистика

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Гослесагентство рассказали, сколько елок продали с начала декабря.
Опубликовали статистику продажи елок к Новому году 2019
Опубликовали статистику продажи елок к Новому году 2019
Getty Images

Государственное агентство лесных ресурсов Украины подсчитали, что с начала декабря, за две недели до Нового года, лесохозяйственные предприятия уже продали более 110 тыс новогодних деревьев. 

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“По состоянию на 13 декабря 2018 государственными лесохозяйственными предприятиями, подчиненными Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализовано 110 876 елок“, - заявили в пресс-службе Гослесагентства.

Больше всего продали на Волыни (28 тыс хвойных деревьев), в Полтавской области (13,5 тыс) и в Житомирской (12.6 тыс елок). 

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Гослесагентство напоминает, что покупать елки следует только с маркером в виде самоклейной этикетки или с пластмассовыми бирками-стяжками. Они гарантируют, что такие елки специально выращены на плантациях или собраны во время вырубки формирования и оздоровления лесов. То есть, они не вредят лесу и лесному хозяйству.

Управлению Гослесагентства принадлежит 73% лесного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что озвучены масштабы вывоза леса из Украины. Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.

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Теги: елка, новогоднее дерево, новогодняя елка, лес, Гослесагентство, вырубка лесов в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    14.12.2018, 14:11
Оценка:  0
Peyot
кто то уже купил елку? это наверно те слабаки которые ее потом выбрасывают даже 8го марта не дождавшись!
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