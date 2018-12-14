Сколько новогодних елок купили украинцы к празднику: Статистика

Гослесагентство рассказали, сколько елок продали с начала декабря.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины подсчитали, что с начала декабря, за две недели до Нового года, лесохозяйственные предприятия уже продали более 110 тыс новогодних деревьев.

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“По состоянию на 13 декабря 2018 государственными лесохозяйственными предприятиями, подчиненными Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализовано 110 876 елок“, - заявили в пресс-службе Гослесагентства.

Больше всего продали на Волыни (28 тыс хвойных деревьев), в Полтавской области (13,5 тыс) и в Житомирской (12.6 тыс елок).

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Гослесагентство напоминает, что покупать елки следует только с маркером в виде самоклейной этикетки или с пластмассовыми бирками-стяжками. Они гарантируют, что такие елки специально выращены на плантациях или собраны во время вырубки формирования и оздоровления лесов. То есть, они не вредят лесу и лесному хозяйству.

Управлению Гослесагентства принадлежит 73% лесного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что озвучены масштабы вывоза леса из Украины. Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.