Сколько новогодних елок купили украинцы к празднику: Статистика
Государственное агентство лесных ресурсов Украины подсчитали, что с начала декабря, за две недели до Нового года, лесохозяйственные предприятия уже продали более 110 тыс новогодних деревьев.
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“По состоянию на 13 декабря 2018 государственными лесохозяйственными предприятиями, подчиненными Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализовано 110 876 елок“, - заявили в пресс-службе Гослесагентства.
Больше всего продали на Волыни (28 тыс хвойных деревьев), в Полтавской области (13,5 тыс) и в Житомирской (12.6 тыс елок).
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Гослесагентство напоминает, что покупать елки следует только с маркером в виде самоклейной этикетки или с пластмассовыми бирками-стяжками. Они гарантируют, что такие елки специально выращены на плантациях или собраны во время вырубки формирования и оздоровления лесов. То есть, они не вредят лесу и лесному хозяйству.
Управлению Гослесагентства принадлежит 73% лесного фонда Украины.
Ранее сообщалось, что озвучены масштабы вывоза леса из Украины. Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.
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