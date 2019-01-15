Лайнер Boeing 727 совершил последний регулярный рейс

В Иране совершил свой последний регулярный рейс пассажирский самолет Boeing 727, возраст которого составляет 38 лет.

Пассажирский самолет Boeing 727, возраст которого составляет 38 лет, совершил свой последний регулярный рейс. Об этом сообщило издание The Points Guy.

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Указано, что рейс EP851 с Захедан в Тегеран (Иран) был выполнен на самолете Boeing 727-200 авиакомпании Iran Aseman Airlines. Его посадка в Тегеране ознаменовала конец эры регулярных перевозок на этом самолете, длившаяся почти 55 лет.

Отмечается, что это был самый старый самолет на службе всех иранских авиакомпаний. Первый полет самолета типа был осуществлен еще в 1963 году.

Как сообщается, Иран стал последней страной, в которой закончилась регулярная коммерческая эксплуатация пассажирских самолетов Boeing 727.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга рейса MH16.