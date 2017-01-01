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В Николаеве предотвращена продажа имущества судостроительного завода

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Суд решил, что имущество ГП Николаевский судостроительный завод не подлежит приватизации и не может быть отчужден.
Судостроительный завод продолжит работу
Судостроительный завод продолжит работу
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Военная прокуратура предотвратила незаконную реализацию недвижимого имущества государственного предприятия Николаевский судостроительный завод на 52 млн гривен. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины в понедельник, 21 января.

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Отмечается, что Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск заместителя военного прокурора Южного региона в интересах государства в лице Кабмина, госконцерна Укроборонпром, ГП Николаевский судостроительный завод к отделу принудительного исполнения решений управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Решением суда признаны противоправными действия отдела по обращению взыскания на недвижимое имущество ГП Николаевский судостроительный завод общей площадью 25 тысяч кв. м.

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"В соответствии с действующим законодательством Украины указанное имущество не подлежит приватизации и не может быть отчуждено, поэтому судом также отменено и постановления о его аресте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Николаевский судостроительный завод выставили на продажу. Аукцион должен был состояться 21 сентября. Стартовая цена завода - 1,8 млрд гривен. Она была определена по сумме всех кредиторских требований.

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Теги: глобальный экономический кризис, суд, Николаев, завод, прокуратура, Судостроение
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