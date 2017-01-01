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ПриватБанк резко нарастил прибыль в 2018 году

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это лучший результат банка с 2014 года. В 2017 году национализированный банк получил убыток в 23 миллиарда гривен.
ПриватБанк заработал почти 12 миллиардов гривен за прошлый год
ПриватБанк заработал почти 12 миллиардов гривен за прошлый год
Корреспондент.net

Государственный ПриватБанк в 2018 году получил 11,7 млрд грн прибыли. Об этом во вторник, 22 января, сообщил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре, пишет УНИАН.

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"Прибыль ПриватБанка – 11,7 миллиардов гривен", - сказал Крумханзл, подводя итоги прошлого года.

Он подчеркнул, что это лучший результат банка после кризиса и начала военных действий в Украине.

Ранее сообщалось, что в Ровно менеджер ПриватБанка продавал данные клиентов. Злоумышленник через мессенджер Telegram присылал заказчику информацию о клиентах банка, составляющую банковскую тайну.

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Теги: банки, ПриватБанк, прибыль, банки украины, доходы банков, доходность банка, доходность приватбанка
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