ТОП-10 самых доходных банков по депозитам в гривне и долларах: Инфографика

В 2019 году несколько банков снижают ставки по депозитам.

Минфин рассказал, как изменились ставки по депозитам в начале 2019 года depositphotos.com

Большинство банков Украины оставили максимальные ставки по депозитам в январе на прежнем уровне. Мегабанк и Ощадбанк снизили доходность вкладов.

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Минфин рассказали, какие места по доходности банков от депозитов можно ожидать в начале 2019 года.

В гривневом эквиваленте первое место в рейтинге занял Форвард Банк с 18,25% годовых. За ним А-Банк с 18,0% и Универсал Банк с 17,75%. Мегабанк, который раньше занимал первое место в рейтинге опустился на 5 позицию из-за удешевления депозитов на 6 и 9 месяцев – на 1,4% до 17,1% годовых. По годовым сбережениям ставки упали на 0,4% - до 17,6% годовых.

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Ощадбанк в рейтинг не попал, а годовой депозит снизился сразу на 1,5% годовых – до 12,5%, что меньше, чем у Приватбанка, который предлагает 13% годовых.

Только МТБ Банк за последние 2 месяца поднял ставки по годовым сбережениям – на 1,1% до 15,9% годовых.

Рейтинг по ставкам в гривневых депозитах minfin.com.ua

Снизились ставки и в долларовом эквиваленте. Мегабанк и тут отдал свое 1 место и разместился на 7 позиции с годовой ставкой в 4,55%, что на 0,7% меньше, чем до этого. Максимальная доходность теперь у Таскомбанка – 5,00% годовых.

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На втором месте расположились сразу 4 банка с годовой ставкой в 4,75% - Банк инвестиций и сбережений, Укргазбанк, Универсал Банк и Альфа-Банк.

Ощадбанк и в долларовых депозитах снизил ставку – на 0,5% до 3,25%. А МТБ поднял ставки на все сроки депозитов, где на 12 месяцев годовой доход составит 3,70%.

Рейтинг по ставкам в долларовых депозитах minfin.com.ua

Ранее сообщался финансовый прогноз на 2019 год: где лучше хранить сбережения и чего ожидать. Эксперты утверждают, что в 2019 году стабильными будут только йена и золото.