Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере вооружений

Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит улучшить возможности Вооруженных сил, считает министр Степан Полторак.

Во время официального визита украинской делегации в Израиль был подписан меморандум о сотрудничестве между госконцерном Укроборонпром и израильской компанией по разработке и модернизации вооружения Elbit Systems Ltd. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

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По словам министра, во время поездки он ознакомился с передовыми оборонными технологиями от компании Elbit Systems.

"Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить возможности Вооруженных сил. Поэтому по результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ГК Укроборонпром и Elbit Systems Ltd", – написал Полторак.

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Elbit Systems Ltd – занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения – БПЛА, авионики, радиолокации, систем наведения в артиллерии и ракетной техники. Это самый крупный частный оборонный концерн в Израиле. Модернизирует устаревшие образцы советской боевой техники. Участвует в работе по созданию европейского истребителя нового поколения. Принимает участие в разработках космических спутников разведки.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ. С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров.