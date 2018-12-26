Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС
Президент Петр Порошенко назвал дальнейшие приоритеты Украины в развитии торговли с Евросоюзом. Об этом он заявил в среду, 2 января, на своей странице в Facebook.
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В частности, глава государства рассказал, что речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.
По мнению Порошенко, начало применения Украиной с 1 января положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения предоставит стране "новый мощный импульс".
Президент подчеркнул, что три года назад в Украине заработала зона свободной торговли с ЕС, и за время ее действия объем торговли между Украиной и Европейским Союзом вырос на 40%.
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"Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в Евросоюз", - отчитался он.
Порошенко также добавил, что свободная торговля с ЕС стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль и Турция.
Ранее сообщалось, что Гройсман озвучил задания на 2019 год. Владимир Гройсман считает, что важнее всего, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в Украине.
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