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Посол Польши назвал Украину частью единого экономического организма

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Он заявил, что без украинцев экономика Польши обойтись больше не может.
Посол Польши считает, что Польша уже не может обойтись без украинских трудовых мигрантов
Посол Польши считает, что Польша уже не может обойтись без украинских трудовых мигрантов
facebook.com/jan.pieklo.1

Ян Пекло, посол Польши в Украине, считает, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом. 

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“Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом“, - отметил Пекло в интервью для Европейской правды.

Также он отметил, что без украинский рабочих Польша не может обеспечить свой экономический рост. 

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“Вместе с тем деньги, которые работники пересылают домой, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например - для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон“, - считает посол.

Ян заметил, что только исторические события негативно влияют на оценки двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, сколько людей осталось в Украине. Численность украинского населения стремительно сокращается.

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Теги: миграция, Польша, Украина и Польша, Ян Пекло, трудовая миграция, эмигранты, иммигранты, заробитчане
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    26.12.2018, 13:48
Оценка:  +1
Антибес
Нах нашим гастерам ваши 500 евро в месяц,если в Германии за ту же черновую работу башляют от 1000 евро в месяц!Но в нашей ШОКоладной охреНэньке за черновую работу платят от силы 350 гривен за рабочий день,зачастую ненормированный.
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