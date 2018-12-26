Посол Польши назвал Украину частью единого экономического организма

Он заявил, что без украинцев экономика Польши обойтись больше не может.

Посол Польши считает, что Польша уже не может обойтись без украинских трудовых мигрантов facebook.com/jan.pieklo.1

Ян Пекло, посол Польши в Украине, считает, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом.

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“Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом“, - отметил Пекло в интервью для Европейской правды.

Также он отметил, что без украинский рабочих Польша не может обеспечить свой экономический рост.

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“Вместе с тем деньги, которые работники пересылают домой, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например - для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон“, - считает посол.

Ян заметил, что только исторические события негативно влияют на оценки двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, сколько людей осталось в Украине. Численность украинского населения стремительно сокращается.