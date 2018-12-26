Посол Польши назвал Украину частью единого экономического организма
Ян Пекло, посол Польши в Украине, считает, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом.
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“Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом“, - отметил Пекло в интервью для Европейской правды.
Также он отметил, что без украинский рабочих Польша не может обеспечить свой экономический рост.
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“Вместе с тем деньги, которые работники пересылают домой, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например - для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон“, - считает посол.
Ян заметил, что только исторические события негативно влияют на оценки двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, сколько людей осталось в Украине. Численность украинского населения стремительно сокращается.
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