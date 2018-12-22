Сколько людей осталось в Украине – Госстат

Численность украинского населения стремительно сокращается.

С октября по ноябрь 2018 года из Украины выехало почти 94 тыс людей depositphotos.com

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о численности населения страны. Так, по состоянию на 1 ноября 2018 года в Украине проживало 42,198 млн человек, что на 93 тыс человек меньше, чем в октябре.

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Также в Украине выявлено, что количество новорожденных украинцев в 1,7 раза меньше, чем тех, кто умер – на 100 умерших приходится 59 новорожденных. Так, за январь-октябрь родилось 286 064 человек, но 484 481 умерло.

Больше всего людей проживает в Донецкой области и Днепропетровской, а менее всего в Кировоградской и Черновецкой.

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Цифры от Госстата считаются только статистическим пересчетом, реальная перепись населения планируется на 2020 год.

Ранее сообщалось, что почти 100 млн человек выехало из Украины в 2018 году. С каждым годом количество людей, оформленных пограничниками, стремительно растет.