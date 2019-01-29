В Украине готовятся к экспорту газа в Европу - СМИ

Несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, пишут СМИ.

Украина с 2019 года вдвое снизила тарифы на вход/выход в газотранспортную систему facebook.com

Газовые компании Украины готовятся протестировать экспорт газа в Центральную Европу после того, как регулятор вдвое снизила тарифы на вход/выход в газотранспортную систему. Об этом пишет агентство ICIS со ссылкой на источники.

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По данным издания, несколько компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию. "Таким образом они собираются проверить готовность Укртрансгаза и таможен к новым видам операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Укртрансгаз также ведет переговоры с польским Gаz-System, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт Германовичи. Если сетевой оператор Польши согласится создать новую точку присоединения, украинские компании смогут получить возможность для экспорта газа в Румынию, отмечает агентство.

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Еще одним интересом Укртрансгаза является услуга краткосрочной доставки для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские хранилища, пользуясь более дешевыми тарифами.

"Этот шаг поможет Украине диверсифицировать региональную роль транзитера газа, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером объемов из европейских стран, но и самостоятельным экспортером", - заключает агентство.