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В Украине готовятся к экспорту газа в Европу - СМИ

Комментариев: 5
Несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, пишут СМИ.
Украина с 2019 года вдвое снизила тарифы на вход/выход в газотранспортную систему
Украина с 2019 года вдвое снизила тарифы на вход/выход в газотранспортную систему
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Газовые компании Украины готовятся протестировать экспорт газа в Центральную Европу после того, как регулятор вдвое снизила тарифы на вход/выход в газотранспортную систему. Об этом пишет агентство ICIS со ссылкой на источники. 

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По данным издания, несколько компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию. "Таким образом они собираются проверить готовность Укртрансгаза и таможен к новым видам операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Укртрансгаз также ведет переговоры с польским Gаz-System, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт Германовичи. Если сетевой оператор Польши согласится создать новую точку присоединения, украинские компании смогут получить возможность для экспорта газа в Румынию, отмечает агентство. 

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Еще одним интересом Укртрансгаза является услуга краткосрочной доставки для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские хранилища, пользуясь более дешевыми тарифами.

"Этот шаг поможет Украине диверсифицировать региональную роль транзитера газа, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером объемов из европейских стран, но и самостоятельным экспортером", - заключает агентство.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал причину снижения транзита газа. Одним из главных факторов снижения объемов транзита газа является использование Россией Северного потока.
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Теги: Украина, Европа, газ, экспорт, Укртрансгаз, транзит газа
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.01.2019, 12:07
Оценка:  0
гость
Колишній східняк,з допомогою тaких як ви уже мaйже продaний кaрпaтський ліс,тепер беретесь зa грунти. A чи ж дaвно плaкли-вищaли,що нaвіть гaзові труби шкідливі для укрaїнських чорноземів? A тепер лaдні передовбaти всю землю. Зa тридцять серебреників неньку продaєте.
Колишній-східняк    29.01.2019, 11:38
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Якби не війна, можливо у нас уже був би свій сланцевий газ...
гость  (аноним)  29.01.2019, 11:37
Оценка:  -1
гость
Бред. Хотя кобелев все продаст.
гость  (аноним)  29.01.2019, 11:25
Оценка:  +1
гость
Если есть свой газ, зачем тогда покупать? Чтобы продать?
Колишній-східняк    29.01.2019, 11:42
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я так думаю, що коли газово-транспортна система чітко працює на вхід і вихід, що зараз і перевіряється, то, якщо діяти швидко і оперативно, є можливість отримати якийсь зиск просто за рахунок експортно-імпортних операцій.
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