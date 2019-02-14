Россия построила половину Северного потока-2
Уже уложено более 600 километров газопровода из 1200 запланированных. Две ветки должны быть построены до конца года.
Компания Nord Stream 2 AG построила более 600 километров газопровода Северный поток-2, сообщил РИА Новости представитель компании Йенс Мюллер в четверг, 14 февраля.
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"Более 600 километров было уложено", - сказал Мюллер.
Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.
Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Ранее сообщалось, что ЕС начинает менять газовую доктрину по Nord Stream-2. Поправки в газовую директиву предусматривают распространение правил газового рынка Евросоюза на газопроводы из и в третьи страны.
Полная версия правил
Кругом зрада...
"-Война идет, а жить то хочется, а ножички все точатся,точатся,точатся..."( из к/ф.)
Учитывая что одновременно строится береговая инфраструктура, то к 2020 газ пустят мимо нытиков.
А еще немцы за свой счет строят СПГ-терминалы, соответственно они сами вправе решать чьи газовозы прин