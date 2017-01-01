НАБУ прокомментировало обыски у энергорегулятора

Детективы антикоррупционного бюро провели обыск, чтобы получить информацию о расследовании дела Роттердам+.

Детективы НАБУ провели обыски в помещениях Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами комиссии своим служебным положением во время принятия так называемой формулы Роттердам+. Об этом сообщило НАБУ в Facebook.

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Детективы антикоррупционного бюро заявили, что НКРЭКУ скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчете оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Ведомство также сообщает, что появляется информация о выводах экспертов, которые якобы не подтверждают убытки от формулы Роттердам+. Однако размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями. Таким образом НАБУ привлекло для экспертизы Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.

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В свою очередь в НКРЭКУ коротко прокомментировали обыски.

"НКРЭКУ работает в штатном режиме... Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и ранее предоставляла все документы и все комментарии относительно дела, по которому ведется расследование", - говорится в публикации регулятора в Facebook.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в НКРЭКУ по делу Роттердам+. НАБУ пришло в офис Нацкомиссии из-за ее попыток ограничить срок досудебного расследования дела Роттердам+.