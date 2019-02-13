НАБУ провело обыски в Госгеонедрах

Обыски прошли "из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых", сообщают СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 12 февраля, провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом Экономической правде сообщил источник в ведомстве.

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По его данным, обыски прошли "из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством". По этой причине, по словам собеседника, в ноябре 2018 было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедр за прошлый год выдала специальные разрешения на пользование недрами. Источник сообщил, что эти компании при содействии руководства Держегонадр получали разрешения без аукциона.

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Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили СМИ информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время, в пресс-службе Держгеонадр заявили, что им ничего неизвестно об обысках.

Ранее сообщалось, что Госгеонедра продала с аукциона три участка с ископаемыми. В рамках открытого аукциона за участки с песком, трепелом и графитовыми рудами выручили пять миллионов гривен.