Госгеонедра выставила в ProZorro первые нефтегазовые лоты для аукционов

Ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых, заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк.

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) опубликовала в системе ProZorro продажи первых 10 лотов, которые будут выставлены на открытых аукционах. Об этом на брифинге в Киеве в четверг, 6 декабря, сообщил исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

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Все разрешения касаются нефтегазовых участков.

“В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно, и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, а будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019 году мы планируем провести более 10 аукционов онлайн“, - сказал Кирилюк.

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Глава ведомства добавил, что согласно условиям пилотного проекта, заявку на участие в аукционе потенциальные покупатели могут подать в течение 90 календарных дней. Участие в аукционах смогут принять компании, уже имеющие регистрацию в Украине.

Победитель торгов будет иметь обязательства по выполнению обязательного минимального перечня работ по добыче полезных ископаемых. В случае нарушения обязательств лицензию отберут.

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“Запуск прозрачных аукционов по продаже разрешений на пользование недрами - это значительный прогресс для реформы государственных продаж“, - в свою очередь сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Ранее сообщалось, как работают “схемы“ покупки нефтегазовых месторождений в Украине.