В Украине ликвидируют еще один банк – НБУ

Количество банков в стране уменьшится с 77 до 76. Вернум Банк уже находится в процедуре самоликвидации.

В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку Вернум Банк находится в процедуре самоликвидации. Об этом первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию Новое время.

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Как отметила Рожкова, есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта должен увеличить свой капитал. "Все будет зависеть от того, как он с этим справится", - добавила она, но не назвала этот банк.

Рожкова отметила, что у крупных банков нет больших угроз. "Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше", - сообщила первый заместитель главы НБУ.

Ранее сообщалось, что еще в 2018 году глава Вернум банка была задержана по делу о "вышках Бойко". Генпрокуратура подозревала Наталию Игнатченко в завладении денежными средствами Черноморнефтегаза на 3,2 млрд грн.