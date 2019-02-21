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В Украине ликвидируют еще один банк – НБУ

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Количество банков в стране уменьшится с 77 до 76. Вернум Банк уже находится в процедуре самоликвидации.
Вернум Банк начал процесс ликвидации
Вернум Банк начал процесс ликвидации
facebook.com/vernumb

В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку Вернум Банк находится в процедуре самоликвидации. Об этом первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию Новое время

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Как отметила Рожкова, есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта должен увеличить свой капитал. "Все будет зависеть от того, как он с этим справится", - добавила она, но не назвала этот банк.

Рожкова отметила, что у крупных банков нет больших угроз. "Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше", - сообщила первый заместитель главы НБУ.

Ранее сообщалось, что еще в 2018 году глава Вернум банка была задержана по делу о "вышках Бойко". Генпрокуратура подозревала Наталию Игнатченко в завладении денежными средствами Черноморнефтегаза на 3,2 млрд грн.

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Теги: банки, банк, НБУ, Нацбанк, ликвидация банков, Вернум банк
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Комментариев (1)
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шаман_ярик    21.02.2019, 17:53
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шаман_ярик
Ну нельзя же так заголовки составлять...
"ликвидируют еще один банк – НБУ"
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