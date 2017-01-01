В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.

С корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро facebook.com

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский банк Meinl Bank. В деле десятки подозреваемых, включая граждан Украины, сообщает Deutsche Welle в четверг, 21 февраля.

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Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", – сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах. Читай также: ПриватБанк частично выиграл иск в Гааге по активам в Крыму Через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка Киевская Русь.

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит – например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

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Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка Национальный кредит, $59 млн из банка Финансы и Кредит и $115 млн из Дельта Банка.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования выявил схемы вывода денег из банков. Балансовая стоимость активов, которые ликвидирует управление Фонда, выше в 5,5 раз, чем их оценочная стоимость.