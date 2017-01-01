Фонд гарантирования выявил схемы вывода денег из банков

Балансовая стоимость активов, которые ликвидирует управление Фонда, выше в 5,5 раз, чем их оценочная стоимость.

Фонд гарантирования раскрыл схемы выведения активов из банков, которые ликвидируются, передает УНИАН. В их числе кредитование связанных лиц и предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам либо без обеспечения.

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Отмечается, что через такие схемы вывели активы из Фортуна-Банка на 2,2 млрд грн, а также из Пивденкомбанка на более чем 4 млрд грн. Например, банки Контракт, Дельта Банк, Златобанк, Укринбанк, Родовид Банк, КСГ Банк, Союз, Финансы и Кредит, Платинум Банк воспользовались схемой смены собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов.

Дельта Банк, Хрещатик, Форум, Финансы и Кредит, Надра банки применили схему покупки "мусорных" ценных бумаг, после чего на балансах банков в управлении фонда оказались такие бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн.

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Также банки практиковали списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Таким образом были выведены средства из 14 банков через Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and Co.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, Bank Winter&CO.AC на общую сумму 846,31 млн долл. и 75,69 млн евро. Схема применялась в банках Киевская Русь, Финансы и Кредит, Дельта Банк.

На основании поддельных SWIFT-сообщений банки также осуществляют хищение средств, в частности Дельта Банк успел воспользоваться этой схемой.

Так, на 30 января Фонд предъявил 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка. Всего это более 66,3 млрд грн общей суммы требований.

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