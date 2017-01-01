Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа

Комментариев: 0
На момент совершения преступления бывший чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов.
Действия подозреваемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса
Действия подозреваемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса
НАБУ

В киевском аэропорту Борисполь задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця, которого подозревают в причастности к хищению 93 млн гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 21 февраля. 

Читай также: Экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении

"На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники Госпогранслужбы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Детективы сообщили о подозрении экс-чиновнику Укрзализныци в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении двум помощникам нардепа в деле о хищениях в Укрзализныце. Один из подозреваемых подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он объявлен в розыск.

Поделись:
Теги: коррупция, борьба с коррупцией, хищение, Укрзализныця, подозреваемые, подозрения, НАБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь