За хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа

На момент совершения преступления бывший чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов.

В киевском аэропорту Борисполь задержали бывшего первого заместителя руководителя филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця, которого подозревают в причастности к хищению 93 млн гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 21 февраля.

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"На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники Госпогранслужбы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Детективы сообщили о подозрении экс-чиновнику Укрзализныци в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении двум помощникам нардепа в деле о хищениях в Укрзализныце. Один из подозреваемых подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он объявлен в розыск.