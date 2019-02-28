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Укрзализныце на развитие нужно $6 млрд за пять лет

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В Укрзализныце знают, как получить часть этой суммы.
УЗ нужно 6 млрд долларов
УЗ нужно 6 млрд долларов
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Сумма необходимых инвестиций в развитие Укрзализныци, по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов. Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский на IІI Международной конференции Железные дороги Украины: развитие и инвестиции, пишет ЦТС в четверг, 28 февраля. 

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По его словам, эти средства нужно активно вкладывать в течение пяти лет на модернизацию вагонного парка и ж/д инфраструктуры.

При этом дефицит средств Укрзализныци на поддержание текущего состояния отрасли оценивается в 2,5-3 млрд долларов.

Улучшение же операционной эффективности Укрзализниця позволит сэкономить до 1,5 млрд долларов. 

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Еще 1 млрд долларов, по словам Саболевского, компания рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствования. Помимо этого, снизить дефицит на 500 млн долларов могла бы ликвидация налога на землю.

Ранее сообщалось, что Укрзализныцю обвинили в массовой подтасовке тендеров. Участники проекта Zалізниця без корупції заявили, что 60% тендеров УЗ имеют признаки подставных.

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Теги: бюджет, железная дорога, Укрзализныця
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