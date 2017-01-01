В Украине резко выросли доходы крупного бизнеса: Инфографика

В прошлом году доходы крупных предприятий Украины выросли на 15% и достигли 5,39 триллионов гривен.

За прошлый год доходы предприятий, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков, составили 5,39 триллионов гривен, на 15,3% (714 млрд грн) больше, чем за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Читай также: Чем владеют кандидаты в президенты на выборах 2019: Полный список "Доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что плательщики, которые обслуживаются Офисом, обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 9,5% больше фактических начислений за прошлый год.