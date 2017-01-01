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В Украине резко выросли доходы крупного бизнеса: Инфографика

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В прошлом году доходы крупных предприятий Украины выросли на 15% и достигли 5,39 триллионов гривен.
В 2018 году доходы крупных предприятий резко выросли
В 2018 году доходы крупных предприятий резко выросли
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За прошлый год доходы предприятий, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков, составили 5,39 триллионов гривен, на 15,3% (714 млрд грн) больше, чем за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. 

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"Доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что плательщики, которые обслуживаются Офисом, обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 9,5% больше фактических начислений за прошлый год.
 
 
Ранее сообщалось, что Украина вышла на зарплаты до кризисного уровня: кто будет получать еще больше. Госстат выяснил, что купить можно столько же, как 5 лет назад, но многие украинцы утверждают, что не заметили этого.
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Теги: налоги, бизнес, предприятия, доходы, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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