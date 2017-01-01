Украинский бизнесмен планирует купить ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

С Аркадием Ротенбергом уже ведутся переговоры.

Василий Хмельницкий, украинский бизнесмен, ведет переговоры о выкупе киевского ТРЦ Ocean Plaza у Аркадия Ротенберга, российского предпринимателя. Хмельницкий рассказал, что уже получал предложение от Ротенберга купить торговый комплекс, передает UBR.

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"Я сам хотел выкупить Ocean Plaza на каком-то этапе, даже, может, и выкуплю. Просто Ocean Plaza сейчас стоит дешевле, чем мы продали", — сказал он.

Хмельницкий продал Ocean Plaza в 2012 году за 270 млн долларов.

"Я не общаюсь с Ротенбергом, я общаюсь с управляющей компанией. Они готовы рассмотреть за какие-то деньги выход из Ocean Plaza. Я сказал: "Я украинский предприниматель, я куплю. Пускай тысячи арендаторов не волнуются", — рассказал Хмельницкий.

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На данным момент цена выкупа ТРЦ не обговаривается. ТРЦ Ocean Plaza принадлежит российской компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России. Компанию основали Аркадий Ротенберг, Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Ранее сообщалось, что самый большой ТРЦ в Киеве вернулся к Фирташу за копейки. Малоизвестная фирма Солтекс Капитал выкупила ТРЦ Республику в 3 раза дешевле.