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Ученые из Китая выяснили, какая работа тяжелее всего в мире

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Шахтеры, медики и прочие работники не оказались на первом месте.
Китайцы выяснили, что работа официанта является самой тяжелой среди остальных
Китайцы выяснили, что работа официанта является самой тяжелой среди остальных
depositphotos.com

Китайские ученые провели самый масштабный эксперимент с участием 140 тыс людей и выявили, что самой тяжелой в мире работой оказалась работа официантом, передает Work.ua. 

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Результаты исследования указывают на то, что данная работа считается самой тяжелой, так как она влечет за собой самый большой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В списке далее следуют архитекторы, врачи и учителя.

Отмечается, что в Украине есть свой рейтинг самых тяжелых работ, где первое место занимают сиделки и няни, а вот те же официанты занимают второе место. Далее в списке - социальные работники и медики.

Ранее сообщалось, какие сезонные работы предлагают украинцам летом-2019. Больше всего работники на лето требуются в сельском хозяйстве и в сфере услуг.

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Теги: самая тяжелая работа, тяжелая работа, исследование, работа, риски от работы, работа официантом
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