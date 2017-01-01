Ученые из Китая выяснили, какая работа тяжелее всего в мире

Шахтеры, медики и прочие работники не оказались на первом месте.

Китайские ученые провели самый масштабный эксперимент с участием 140 тыс людей и выявили, что самой тяжелой в мире работой оказалась работа официантом, передает Work.ua.

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Результаты исследования указывают на то, что данная работа считается самой тяжелой, так как она влечет за собой самый большой риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В списке далее следуют архитекторы, врачи и учителя.

Отмечается, что в Украине есть свой рейтинг самых тяжелых работ, где первое место занимают сиделки и няни, а вот те же официанты занимают второе место. Далее в списке - социальные работники и медики.

Ранее сообщалось, какие сезонные работы предлагают украинцам летом-2019. Больше всего работники на лето требуются в сельском хозяйстве и в сфере услуг.