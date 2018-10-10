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Нардепы предлагают освободить от налогов зарплаты молодежи до 27 лет

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В ВР зарегистрировали законопроект об отмене соцвзноса для работников до 27 лет.
Нардеп предлагает уменьшить налоговую нагрузку молодежи
Нардеп предлагает уменьшить налоговую нагрузку молодежи
depositphotos.com

Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Кучер зарегистрировал в ВР законопроект №2250 О внесении изменений в Налоговый кодекс. Речь идет об освобождении работников до 27 лет от единого взноса.

Автор законопроекта в пояснительной записке приводит опыт других стран, в частности, Польши.

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“В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет“ – говорится в пояснительной записке.

Алексей Кучер считает, что данный шаг поспособствует выходу бизнеса и работников из тени.

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“В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установление предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения“, - отмечено в документе.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк может обязать кредитные союзы гарантировать вклады клиентов.

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Теги: Алексей Кучеренко, единый социальный взнос, законопроект 2250
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