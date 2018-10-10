Нардепы предлагают освободить от налогов зарплаты молодежи до 27 лет
Народный депутат от партии Слуга народа Алексей Кучер зарегистрировал в ВР законопроект №2250 О внесении изменений в Налоговый кодекс. Речь идет об освобождении работников до 27 лет от единого взноса.
Автор законопроекта в пояснительной записке приводит опыт других стран, в частности, Польши.
Читай также: Налог на обмен валюты: Дубинский отменил собственный законопроект
“В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет“ – говорится в пояснительной записке.
Алексей Кучер считает, что данный шаг поспособствует выходу бизнеса и работников из тени.
Читай также: Разумков изъял из повестки ВР законопроект по расследованию дела Гонтаревой – Дубинский
“В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установление предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения“, - отмечено в документе.
Ранее сообщалось о том, что Нацбанк может обязать кредитные союзы гарантировать вклады клиентов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил