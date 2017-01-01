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Налог на обмен валюты: Дубинский отменил собственный законопроект

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Народный депутат провел опрос, по результатам которого отозвал собственный законопроект.
Дубинский отозвал свой законопроект по результатам опроса
Дубинский отозвал свой законопроект по результатам опроса
facebook.com/dubinskyi

Народный депутат от партии Слуга Народа Александр Дубинский отозвал собственный законопроект №2208 О внесении изменений в Налоговый Кодекс. Речь шла о введении нового налога на обмен валют в пользу развития спорта.

Об этом Александр Дубинский сообщил на своей странице в Facebook. 

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“Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208“ - написал Дубинский.

Около 8 тысяч подписчиков нардепа выступили против законопроекта и только 2 тысячи поддержали его. 

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут ввести дополнительный налог на обмен валюты. Соответствующий законопроект был подан 3 октября.

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Теги: Александр Дубинский, законопроект, налог на обмен валюты
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