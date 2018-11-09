Изменения на рынке труда: автослесарь в Киеве может зарабатывать около 2000$

Сегодня вовсе не обязательно иметь высшее образование, чтобы иметь хороший заработок.

Украинский рынок труда существенно изменился за последнее время. Все более популярными становятся рабочие профессии, для которых вовсе не обязательно иметь высшее образование. Сварщики, грузчики, водители получают до 30 тысяч гривен.

Об этом пишет ТСН.

Физическим трудом сегодня люди могут заработать больше, чем офисные работники. А высококвалифицированный автослесарь и вовсе может зарабатывать 50-70 тысяч гривен. Не каждый врач или учитель может похвастаться такой суммой, даже если откладывать зарплату за пару месяцев.

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Также отмечается, что все больше людей имеют желание уехать за границу, чтобы иметь возможность зарабатывать больше.

“В Украине сварщик может получить 10-15-20 тысяч в зависимости от качества. В Европе это начинается от 1500 евро, а заканчивается 3-5 тысяч евро, если это Норвегия, Исландия и тому подобное“, - рассказывает HR-эксперт кадрового портала Татьяна Пашкина.

Директор Каменец-Подольского колледжа строительства, архитектуры и дизайна Ольга Мальченко рассказывает, что их учебное заведение старается подстраиваться под потребности рынка. Теперь они уделяют больше времени для практического обучения студентов.

Напомним, мы недавно сообщали, какие навыки работодатели ценят более всего.

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