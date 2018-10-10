"Рынок труда": За какие навыки работодатели готовы платить больше

За знание английского языка на высоком уровне работодатели предлагают зарплату на 75% больше средней.

При поиске работы даже самый квалифицированный и профессиональный сотрудник, обладающий навыками, может претендовать на большие деньги. Какие навыки в соискателях ценят работодатели – читайте далее. Об этом пишет Сегодня.

Навыки - hard skills и soft skills

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В целом навыки можно условно поделить на два вида: hard skills (те, уровень которых можно измерить, например, знание английского) и soft skills (личностные, пример, коммуникабельность или стрессоустойчивость).

Навык №1 – Знание английского языка

Этот навык требуют в каждой пятой вакансии.

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“Если в течение 2019 г. в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где требуется английский язык, фигурируют такие цифры: владение английским без указания необходимого уровня - от 16 400 грн, Intermediate ­- от 17 500 грн, Advanced - от 22 500 грн“ – говорится в сообщении.

Навык №2 – Умение вести переговоры

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“Анализ базы вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 г., показывает, что наиболее востребованным является умение вести переговоры­- такое требование выдвигается в 6% предложений о работе. Если в течение 2019 года в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где нужен был навык ведения переговоров, фигурировала зарплата от 11 800 грн“, - отметила руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

Навык №3 - Креативность

Данный навык упоминается в 5% вакансий. Как правило, она требуется в маркетинге, искусстве, медиа, IT.

Ранее сообщалось о том, как успешно пройти собеседование. Иногда на собеседовании важнее поведение, чем слова.

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