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"Рынок труда": За какие навыки работодатели готовы платить больше

Комментариев: 7
За знание английского языка на высоком уровне работодатели предлагают зарплату на 75% больше средней.
Украинцы, знающий английский, получают больше
Украинцы, знающий английский, получают больше
depositphotos.com

При поиске работы даже самый квалифицированный и профессиональный сотрудник, обладающий навыками, может претендовать на большие деньги. Какие навыки в соискателях ценят работодатели – читайте далее. Об этом пишет Сегодня.

  • Навыки - hard skills и soft skills

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В целом навыки можно условно поделить на два вида: hard skills (те, уровень которых можно измерить, например, знание английского) и soft skills (личностные, пример, коммуникабельность или стрессоустойчивость).

  • Навык №1 – Знание английского языка

Этот навык требуют в каждой пятой вакансии.

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“Если в течение 2019 г. в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где требуется английский язык, фигурируют такие цифры: владение английским без указания необходимого уровня - от 16 400 грн, Intermediate ­- от 17 500 грн, Advanced -  от 22 500 грн“ – говорится в сообщении.

  • Навык №2 – Умение вести переговоры

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“Анализ базы вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 г., показывает, что наиболее востребованным является умение вести переговоры­- такое требование выдвигается в 6% предложений о работе.  Если в течение 2019 года в среднем в вакансиях говорилось о заработках от 10 000 грн, то в предложениях о работе, где нужен был навык ведения переговоров, фигурировала зарплата от 11 800 грн“, - отметила руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua|grc Юлия Дрожжина.

  • Навык №3 - Креативность

Данный навык упоминается в 5% вакансий. Как правило, она требуется в маркетинге, искусстве, медиа, IT.

Ранее сообщалось о том, как успешно пройти собеседование. Иногда на собеседовании важнее поведение, чем слова.

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Теги: работа, Украина, навыки, зарплата
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  07.10.2019, 17:15
Оценка:  0
гость
Заметьте, честность (не воровать) вообще не упоминается! Дожили...
Boxerogos    07.10.2019, 16:50
Оценка:  0
Boxerogos
Имеющий все эти навыки в Украине добровольно работать 100% не будет.
thebestdraw    07.10.2019, 16:57
Оценка:  0
thebestdraw
думаешь мойщику туалетов в польше нужно знание английского?
Boxerogos    07.10.2019, 17:10
Оценка:  0
Boxerogos
Нет,там скорее нужно знание польского языка.
GreenPeace!    07.10.2019, 17:08
Оценка:  0
GreenPeace!
У меня подруга в Германии работает на хорошей должности. Зп 3600 евро, зато расходы на еду и аренду жилья..даже не позволяют отложить.Но зато живет достойно и ее ценят за ум.А в Киеве...ее ум не оценили.
GreenPeace!    07.10.2019, 17:09
Оценка:  0
GreenPeace!
Вот так,мои друзья..коренные киевляне...уехали в Европу...только в Украине сплошное кумовство кругом...и твои знания никому не нужны.
гость  (аноним)  07.10.2019, 16:46
Оценка:  0
гость
Правильно подносить маньку шефу)))
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