Как успешно пройти собеседование: 4 совета

Иногда на собеседовании важнее поведение, чем слова.

Если все никак не получается успешно пройти собеседовании, то стоит задуматься о том, что что-тоне так. Вне зависимости от профессионализма или правильности высказываний, можно произвести впечатление человека, с которым стоит иметь дело, или наоборот.

Work.ua напоминает о том, что, придерживаясь обычных правил хорошего тона, можно получить работу мечты.

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Совет 1: Приходите вовремя или заблаговременно сообщите о смене планов

Опаздывать на собеседование не стоит. Если понимаете, что неправильно рассчитали время на дорогу, то лучше заранее позвонить и сообщить об этом. И конечно же не стоит звонить после того, как совсем не появился в назначенное время.

Лучше всего приехать раньше, тем более что так будет время перевести дух, осмотреться и собраться с мыслями.

Совет 2: Будьте вежливы

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Вас начинают оценивать еще до того, как вы войдете в кабинет и начнете беседу. Будьте вежливы с секретарем на ресепшене, а если вас поведут в переговорную комнату через рабочие помещения, при входе поздоровайтесь с сотрудниками, которые там сидят.

На такие мелочи обращают внимание, и у вас есть шанс показать себя как человека, с которым приятно иметь дело.

Совет 3: Лишних эмоций стоит избегать

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Даже если вас очень сильно вдохновляет вакансия, это компания вашей мечты, не нужно пытаться поразить собеседника напором эмоций и тем более давить на него: "Поверьте, я тот, кто вам нужен!", "Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне шанс, эта работа нужна мне как воздух! Обещаю, вы не пожалеете, если возьмете меня!".

Излишняя экспрессия вызовет неприятное впечатление и сомнения в вашей уравновешенности.

Совет 4: Будьте честны, но избегайте негатива

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Редко собеседование обходится без неудобных вопросов. Причины поиска работы, конфликты с руководителем, профессиональные неудачи - работодателю важно составить полную картину вашего опыта.

Будьте откровенны, но и осторожны в высказываниях о предыдущих руководителях и компаниях, в которых вы работали. И уж точно не стоит пытаться обмануть собеседника.

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