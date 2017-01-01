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Как успешно пройти собеседование: 4 совета

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Иногда на собеседовании важнее поведение, чем слова.
Иногда придерживаясь обычных правил хорошего тона, можно получить работу мечты
Иногда придерживаясь обычных правил хорошего тона, можно получить работу мечты
depositphotos.com

Если все никак не получается успешно пройти собеседовании, то стоит задуматься о том, что что-тоне так. Вне зависимости от профессионализма или правильности высказываний, можно произвести впечатление человека, с которым стоит иметь дело, или наоборот.

Work.ua напоминает о том, что, придерживаясь обычных правил хорошего тона, можно получить работу мечты. 

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Совет 1: Приходите вовремя или заблаговременно сообщите о смене планов

Опаздывать на собеседование не стоит. Если понимаете, что неправильно рассчитали время на дорогу, то лучше заранее позвонить и сообщить об этом. И конечно же не стоит звонить после того, как совсем не появился в назначенное время.

Лучше всего приехать раньше, тем более что так будет время перевести дух, осмотреться и собраться с мыслями.

Совет 2: Будьте вежливы 

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Вас начинают оценивать еще до того, как вы войдете в кабинет и начнете беседу. Будьте вежливы с секретарем на ресепшене, а если вас поведут в переговорную комнату через рабочие помещения, при входе поздоровайтесь с сотрудниками, которые там сидят.

На такие мелочи обращают внимание, и у вас есть шанс показать себя как человека, с которым приятно иметь дело.

Совет 3: Лишних эмоций стоит избегать 

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Даже если вас очень сильно вдохновляет вакансия, это компания вашей мечты, не нужно пытаться поразить собеседника напором эмоций и тем более давить на него: "Поверьте, я тот, кто вам нужен!", "Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне шанс, эта работа нужна мне как воздух! Обещаю, вы не пожалеете, если возьмете меня!".

Излишняя экспрессия вызовет неприятное впечатление и сомнения в вашей уравновешенности.

Совет 4: Будьте честны, но избегайте негатива 

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Редко собеседование обходится без неудобных вопросов. Причины поиска работы, конфликты с руководителем, профессиональные неудачи - работодателю важно составить полную картину вашего опыта.

Будьте откровенны, но и осторожны в высказываниях о предыдущих руководителях и компаниях, в которых вы работали. И уж точно не стоит пытаться обмануть собеседника.

Ранее сообщалось ТОП-20 фраз, которые ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании. Перед собеседованием стоит проанализировать не только то, что стоит говорить, но и то, чего не стоит.

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Теги: собеседование, что не стоит говорить во время собеседования, интервью, рабочее интервью, рекрутер, соискатель, работодатель
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