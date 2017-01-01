ТОП-20 фраз, которые ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании

Перед собеседованием стоит проанализировать не только то, что стоит говорить, но и то, чего не стоит.

Фраза "Лучше говорить, не важно что" подходит разве что только для сдачи экзаменов в университете, но на собеседовании лучше подумать несколько раз не только, что и как вы говорите, но и то, чего не нужно.

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The Point подобрали 20 фраз, которые нельзя говорить интервьюеру ни в коем случае. Некоторые из них просто не вежливые, некоторые заставляют задуматься о ваших способностях и навыках, а некоторые просто не следует говорить.

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"Ой, я не успеваю. Давайте в другой раз" "Так чем вы тут занимаетесь?" "Позовите кого-то компетентного" "Итак, я родился в третьем роддоме ..." "Так что мне придется делать?" "Я не имею такого опыта, но это и не сложно" "Мой недостаток в том, что я идеальный" "Я лучший. Просто поверьте" "Зачем вы спрашиваете, как это влияет на работу?" "Мне просто срочно нужна работа" "Это написано в моем резюме, прочитайте" "У меня еще множество предложений от таких, как вы" "Я ушел от бывшего работодателя, потому что там работают дураки" "Я соглашусь на любое ваше предложение" "Да, это я изобрел колесо" "Я не могу ответить на этот вопрос, но у вас очень красивые глаза" "Да, я еще работаю, но на новую работу могу выйти хоть сегодня" "Я хочу этот кабинет и отпуск на неделю дольше" "Я сейчас потеряю сознание из-за волнения" "У меня нет никаких вопросов"

Ранее сообщалось, что в Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы. Однако, занять названную должность смогут далеко не все.