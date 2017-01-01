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ТОП-20 фраз, которые ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании

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Перед собеседованием стоит проанализировать не только то, что стоит говорить, но и то, чего не стоит.
К собеседованию стоит готовиться заранее и детально, но выглядеть естественным и откровенным
К собеседованию стоит готовиться заранее и детально, но выглядеть естественным и откровенным
depositphotos.com

Фраза "Лучше говорить, не важно что" подходит разве что только для сдачи экзаменов в университете, но на собеседовании лучше подумать несколько раз не только, что и как вы говорите, но и то, чего не нужно. 

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The Point подобрали 20 фраз, которые нельзя говорить интервьюеру ни в коем случае. Некоторые из них просто не вежливые, некоторые заставляют задуматься о ваших способностях и навыках, а некоторые просто не следует говорить. 

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  1. "Ой, я не успеваю. Давайте в другой раз"
  2. "Так чем вы тут занимаетесь?"
  3. "Позовите кого-то компетентного"
  4. "Итак, я родился в третьем роддоме ..."
  5. "Так что мне придется делать?"
  6. "Я не имею такого опыта, но это и не сложно"
  7. "Мой недостаток в том, что я идеальный"
  8. "Я лучший. Просто поверьте"
  9. "Зачем вы спрашиваете, как это влияет на работу?"
  10. "Мне просто срочно нужна работа"
  11. "Это написано в моем резюме, прочитайте"
  12. "У меня еще множество предложений от таких, как вы"
  13. "Я ушел от бывшего работодателя, потому что там работают дураки"
  14. "Я соглашусь на любое ваше предложение"
  15. "Да, это я изобрел колесо"
  16. "Я не могу ответить на этот вопрос, но у вас очень красивые глаза"
  17. "Да, я еще работаю, но на новую работу могу выйти хоть сегодня"
  18. "Я хочу этот кабинет и отпуск на неделю дольше"
  19. "Я сейчас потеряю сознание из-за волнения"
  20. "У меня нет никаких вопросов"

Ранее сообщалось, что в Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы. Однако, занять названную должность смогут далеко не все.

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Теги: собеседование, что не стоит говорить во время собеседования, интервью, рабочее интервью, рекрутер, соискатель, работодатель
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