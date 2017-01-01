"Шеф, все пропало": Что делать, если истек дедлайн

Несколько советов о том, что можно предпринять, если задача провалена или не вложена в отведенный термин.

Бывает так, что даже самый ответственный работник не успевает уложиться в дедлайн, или берется за задание, которые ему ну совсем не по силам. Но ошибается тот, кто ничего не делает. Work.ua рассказали, что делать, когда проект уже провален и времени на исправления нет.

Читай также: Тест: Узнайте, кто вы на работе – лев или обезьяна

Сохранять спокойствие

На ошибках учатся. Также, как учатся принимать ошибки. Паника никак не поможет решению ситуации, потому сперва нужно успокоится и подумать, а не реагировать эмоционально.

Не искать оправданий

Из всего произошедшего нужно делать выводы. Это именно тот момент, из которого нужно вынести главное. Проанализировать и понять, почему, когда и как все пошло не так.

Если вы взялись за выполнение какой-то задачи, должны нести ответственность. И если что-то пошло не по плану, не стоит искать виновных.

Если вас подвели подрядчики, в следующий раз не работайте с ними. Если задержали коллеги, в будущем лучше думайте, на кого можно положиться, а на кого нет. Словом, не рассказывайте шефу, какая вы жертва, а сразу приходите с предложением, как избежать подобной ситуации.

Читай также: Что умеют люди, зарабатывающие 150 грн в час

Предложить альтернативу

Когда понятно, что дедлайн уже через час, а решения нет, то нужно быстро придумать план Б. Например, вы не успели изготовить большой заказ для большого клиента.

Сообщите об этом шефу и сразу предложите ему, как можно загладить ошибку: предоставить клиенту скидку, сделать отправление свой счет, предоставьте какой-то бонус на будущее.

Всегда приходите к руководству не с проблемой, а с вариантами ее решения.

Ранее сообщалось, как справиться с нападками шефа. Несколько советов о том, как построить нормальные отношения с начальником, даже если он все время придирается.