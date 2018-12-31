Уволиться нельзя работать: Как справиться с нападками шефа

Несколько советов о том, как построить нормальные отношения с начальником, даже если он все время придирается.

Часто начальник придирается по мелочам, от чего желание идти на работу с каждым разом увеличивается все больше. Можно найти другую работу, где начальник будет сговорчивее, но этот путь для тех, кто боится бороться за свое место, а значит скорее всего, новое "теплое" местечко он тоже бросит после малейших проблем.

Что делать, чтобы побороться, а не сразу писать увольнительную, разбирались Work.ua.

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Убедиться, что это именно придирки

Стоит понять, действительно ли шеф нападет без причины или все же есть какие-то ошибки в работе. А после того, как убедитесь, что их нет, представьте, что начальник все-таки прав.

Тогда нужно прислушаться, все исправить и не допускать ошибок. Если и после этого вы подумаете, что исправлять было нечего, значит шеф таки придирается.

Слишком эмоциональный руководитель

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Постоянные крики начальника могут быть результатом его истерического характера, которые не имеют ничего общего к личному отношению. Если работа важно, то лучше всего будет попробовать сохранять спокойствие и внушать уверенность в разговоре с шефом.

Придирки нужно нивелировать аргументами против, а в случаях обвинения указать на то, что виноват он, а не вы.

Хам по натуре

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Истеричный шеф отличается тем, что срывается только на подопечных, но хам обычный агрессивный по отношению ко всем. В таком случае нужно показать ему, что вы не станете проглатывать обиды, давая жесткий отпор.

Можно попробовать и тактику "отшучивания", но не напрямую шефу, а у себя в воображении. Это поможет сохранять спокойствие, что подтолкнет начальника быстрее от вас отойти. Подпитка таких эмоций сводит на нет все нападки.

Постоянные замечания

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Маленькие замечания чаще всего вызывают наибольшее раздражение, так как имеют свойство накапливаться. Такой начальник постоянно следит за опозданиями (о чем не стесняется напоминать), вычитывает за ошибки и пропуск дедлайнов. Засекает время обеда, а в выходные звонит не по потребностям.

В таком случае лучше всего сразу напрямую спросить о том, что не так. Если недовольство будет оправданным, стоит изменить ошибки. На звонки и сообщения в выходные отвечать не стоит, а вот на работу и правда не нужно опаздывать.

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