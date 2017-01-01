ТОП-4 показателя, что ваша карьера заканчивается, пока вы пьете кофе

4 совета о том, как избежать падения вниз по карьерной лестнице.

4 случая, которые явно показывают, что карьера движется куда-то не туда depositphotos.com

Работаешь, работаешь. Кажется, что все хорошо, и зарплату скоро повысят, и отпуск не за горами, и секретарша босса мило улыбается, когда видит. Но так ли все хорошо? Work.ua подготовил 4 случая, которые явно показывают, что проблемы таки есть, и как их избежать.

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Время проходит, а обязательства все те же

С одной стороны, одни и те же обязательства на протяжении годов дают возможность усовершенствовать свои навыки и умения. Но так ли это хорошо? Потому что с другой стороны, мир меняется и технологии в нем тоже.

В таком случае существует риск оказаться “устаревшим“ работником. Чтобы в последствии не быть замененным кем-то более молодым и открытым к новому, стоит учиться, брать больше ответственности и расширять обязанности.

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Обязательств больше, уважения меньше

Кажется, что если чаще и чаще люди обращаются за помощью, а начальник первому предлагает интересную работу, то ты просто востребованный работник. Но иногда бывает так, что такая популярность не из-за хороших навыков, или полезных знаний.

Если задач становится больше, но они не связаны с основной деятельностью, или все, что приходиться делать в рабочее время – это “подчищать“ за остальными, то самое время поговорить с начальником. Иначе все, что придется делать до конца карьеры – это помогать строить ее другим.

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Денег нет, уважение есть

Даже если коллеги восхищаются талантами, а начальник рассказывает о вас с восторгом, это еще не значит, что все хорошо. Проверьте свои карманы, возможно они недостаточно пополняются.

Ведь, если остаются только восторги, а премий, бонусов или повышения зарплаты на горизонте не видно, то можно потерять себя как специалиста. Работа должна оплачиваться, а отменная работа – вдвойне. Вместе с ростом знаний и умений должна расти и зарплата.

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Деньги есть, уважение есть, а перспектив не видно

Скорее всего такой набор значит, что двигаться больше некуда, и вы достигли вершины своей карьеры. В этот момент лучше всего подойдет смена направления, иначе есть большой риск застрять в рутине, которая приведет к разочарованию.

Лучше всего развивать горизонтальную карьеру, обновлять навыки, осваивать другие профессиональные пути и не забыть о знаниях, которые ежедневно пополняются мировыми исследованиями. Главное не останавливаться, а искать новые вершины для покорения.

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