Что умеют люди, зарабатывающие 150 грн в час

Ничего сверхнеобычного не нужно уметь делать, чтобы получать большую заработную плату.

Несколько советов о том, как зарабатывать больше, чем 150 грн/час depositphotos.com

Work.ua рассказали, что нужно уметь делать и как себя вести, чтобы получать, если не миллионы, то хотя бы намного выше прожиточного минимума.

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Продавать как мастер

Часто компании, нанимающие продавцов, предлагают зарплату только в виде наработанных процентов. Иногда это отталкивает, но специалисты утверждают, что такие "строгие" условия развивают таланты, о которых сам человек мог и не знать.

С помощью энтузиазма и тяги к рекордам, люди даже перевыполняют планы по продажам. А чтобы стать лучшим продавцом, достаточно понимать людей, быть уместным, идеально знать продукт, который торгует, заряжать энергией и быть удачливым.

Идеально знать языки

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Владение языками, кроме русского и украинского, значительно повышает шансы на больший уровень заработной платы.

Например, с уровнем fluently speaking можно общаться с иностранными партнерами, а значит цена как специалиста уже растет. Также легко можно работать с иностранной литературой и документацией, что даст фору среди других коллег.

Когда возникнет желание покинуть офис и работать дома, то откроется множество перспектив - работать переводчиком или выкладывать, или писать тексты. А это стоит уже более 150 гривен в час.

Увлекаться дизайном

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Дизайнеры в Украине получают в среднем 10 долларов в час, то есть 270 грн. Но только если работник является профессионалом.

Однако, стать профи можно умея работать с программами типа 3ds Max + VRay, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, а еще иметь чувство стиля. При необходимости этому можно научиться.

Работать дизайнером можно как в офисе, так и на фрилансе. Главное, чтобы портфолио содержало достойные работы, работник не срывал дедлайны и делал все профессионально.

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