ТОП-3 города с высокими зарплатами (не Киев)

Аналитики составили рейтинг городов самыми высокими заработными платами, кроме столицы.

Традиционно считается, что киевляне зарабатывают больше всех. Это регулярно подтверждают очередные отчеты и рейтинги. Однако высокие зарплаты выплачивают не только в столице.

Об этом сообщает Work.ua.

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Для составления рейтинга аналитики использовали размеры зарплат, которые работодатели указывали в вакансиях.

В Одессе 12 тысяч гривен

В последние 3 месяца в данном регионе было зарегистрировано 10 918 вакансий со средней зарплатой в 12 тыс грн. При этом около 8,5% работодателей предлагают от 21 до 160 тыс грн.

В Днепре 11 тысяч гривен

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В течение 3 месяцев здесь было объявлено 11 679 вакансий со средней зп в 11 тыс грн. При этом в 7,2% вакансий предлагают от 20 тыс до 150 тыс.

Во Львове – 10 тысяч 500 гривен

В этом городе за 3 месяца было опубликовано 8 106 вакансий со средней зп 10 тыс 500 грн. В 7,1% вакансий указана зарплата от 20 до 120 тыс грн.

А что в остальных регионах?

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В большинстве украинских городов средняя заработная плата составляет 10 тыс грн. В столице этот показатель равняется 14 тыс грн.

Напомним, мы недавно сообщали, какие навыки работодатели ценят более всего.

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