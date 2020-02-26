На что чаще всего обращают внимание украинские работодатели при приеме на работу

Главное для работодателя — профессиональные навыки.

Большинство работодателей при приеме на работу, в первую очередь, оценивают профессиональные и личностные качества соискателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX Работа.

“Большинство опрошенных работают в компаниях со штатом до 20 человек - 62%. Остро нехватку кадров испытывают 60% опрошенных, но меньше по этому поводу беспокоятся те, кто работают в компаниях со штатом более 1000 человек, и те, у кого он меньше, 20 человек. Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей - это отметили 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже “, - сказано в сообщении.

15% работодателей находятся в поиске офисных работников.

“Молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей. Чаще всего ищут рабочий персонал - почти 36%, однако найти их, как оказалось, труднее всего. Владельцы связывают сложность с тем, что нужны узкоспециализированные работники - 42%, а вот рекрутеры видят проблему в низкой предлагаемой заработной плате - 43% “, - рассказывают в OLX.

Работодатели также рассказали, на что чаще всего обращают внимание при проведении собеседования:

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52% - сразу оценивают профессиональные навыки

47% - обращают внимание на личностные качества

38% - оценивают опыт работы соискателя.

“Только 9% работодателей интересует уровень образования кандидата. Среди весомых soft skills указывали ответственность - 80%, способность быстро учиться - 54% и пунктуальность - 38%. Только для 17% владельцев бизнеса неконфликтность является важной чертой“, - сказано в аналитике.

Чаще всего ищут рабочий персонал blog.olx.ua

Напомним, почти четверть украинцев зарабатывают больше 15 тыс грн в месяц.

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