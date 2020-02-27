Какие страны больше всего готовы принимать украинцев на работу

Пока в списке продолжает лидировать Польша.

Больше всего вакансий за границей украинцы могут найти в Польше depositphotos.com

Больше всего вакансий за границей украинцы могут найти в Польше, а также Чехии. Об этом свидетельствует аналитика портала Rabota.ua, пишет Минфин.

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За последний месяц на сайте появилось 820 вакансий, которые предполагают работу за пределами Украины.

Больше всего вакансий было из таких стран:

Польша – 194 вакансии;

Чехия – 107 вакансий;

Германия – 92 вакансии;

Литва – 60 вакансий;

Израиль – 33 вакансии.

Стоит отметить, что иностранные работодатели предлагают украинцам в 2-3 раза выше зарплату, чем в местные.

Иностранные работодатели предлагают украинцам в 2-3 раза выше зарплату, чем в местные. rabota.ua

Напомним, в Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально.

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