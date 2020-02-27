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Какие страны больше всего готовы принимать украинцев на работу

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Пока в списке продолжает лидировать Польша.
Больше всего вакансий за границей украинцы могут найти в Польше
Больше всего вакансий за границей украинцы могут найти в Польше
depositphotos.com

Больше всего вакансий за границей украинцы могут найти в Польше, а также Чехии. Об этом свидетельствует аналитика портала Rabota.ua, пишет Минфин.

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За последний месяц на сайте появилось 820 вакансий, которые предполагают работу за пределами Украины.

Больше всего вакансий было из таких стран:

  • Польша – 194 вакансии;

  • Чехия – 107 вакансий;

  • Германия – 92 вакансии;

  • Литва – 60 вакансий;

  • Израиль – 33 вакансии.

Стоит отметить, что иностранные работодатели предлагают украинцам в 2-3 раза выше зарплату, чем в местные.

Иностранные работодатели предлагают украинцам в 2-3 раза выше зарплату, чем в местные.
Иностранные работодатели предлагают украинцам в 2-3 раза выше зарплату, чем в местные.
rabota.ua

Напомним, в Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально.

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Теги: работа, Работа за границей, рынок труда
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Комментариев (1)
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ParisMA  (аноним)  27.02.2020, 11:46
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ParisMA
Х*о*х*л*ы реально Дебилы! они будут жрать своих детей, но при этом служить пану! То есть выгнать оккупанта из Украины, не выбирать шушару Яценюка, Порошенка, Ляшка, Тимошенко, думать что делать! Понимать что на что меняешь - НІ!Мы вільна нацыя! А ехать на заработки в Польшу, покидая Украину - Готовы
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