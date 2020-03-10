Украинские женщины зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины — Милованов

Экс-министр считает, что топ-менеджерам женщинам платят меньше, чем мужчинам.

Украинские женщины зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины. Об этом написал бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.

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Милованов рассказал о пяти возможных причинах такой разницы в зарплатах.

Экс-министр считает, что топ-менеджерам женщинам платят меньше, чем мужчинам. А если зарплаты хорошие, то компании, в основном, предпочитают брать на работу мужчин. Однако Милованов акцентирует, что такое отношение нужно доказывать и обращаться в суд.

“Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижении карьеры. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза“, — написал он.

Также Милованов считает, что у женщины имеют меньше времени для развития своих профессиональных навыков.

“Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в “типично мужские“ и “типично женские“ должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей“, — отметил он.

Напомним, стало известно, сколько украинцы зарабатывают за час.

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