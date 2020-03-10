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Украинские женщины зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины — Милованов

Комментариев: 2
Экс-министр считает, что топ-менеджерам женщинам платят меньше, чем мужчинам.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Украинские женщины зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины. Об этом написал бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.

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Милованов рассказал о пяти возможных причинах такой разницы в зарплатах.

Экс-министр считает, что топ-менеджерам женщинам платят меньше, чем мужчинам. А если зарплаты хорошие, то компании, в основном, предпочитают брать на работу мужчин. Однако Милованов акцентирует, что такое отношение нужно доказывать и обращаться в суд.

“Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижении карьеры. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза“, — написал он.

Также Милованов считает, что у женщины имеют меньше времени для развития своих профессиональных навыков.

“Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в “типично мужские“ и “типично женские“ должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей“, — отметил он.

Напомним, стало известно, сколько украинцы зарабатывают за час.

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Теги: Милованов, работа, зарплаты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.03.2020, 12:37
Оценка:  0
гость
милованов - дебил
гость  (аноним)  10.03.2020, 12:34
Оценка:  0
гость
В Украине по-прежнему только 1 случай коронавируса - Минздрав

ХА-ХА-ХА-ХА...Лживая душонка тымчук-говорящая-каска-нашихвтрат немае-знищено100500ворогив поселилась каждому украинскому чиновнику. А чего же тогда пшеки санитарные блок-посты на границе с украми поставили а не с немчурой?
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