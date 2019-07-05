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Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн

Комментариев: 3
Обновленная заработная плата медиков будет составлять от 15 до 30 тыс грн.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Власти Одесской области повысили заработные платы врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. С учетом доплат средняя зарплата медика в регионе составит от 15 до 30 тыс грн. Об этом сообщил Андрей Ставницер в Facebook.

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“Медицинские работники, которые непосредственно заняты в работе с COVID-19, будут получать 200% надбавку к своему окладу. В среднем это значит, что люди будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше“ - заявил Ставницер, ссылаясь на документ облсовета.

В среднем, доплата составит 200% или 10 тыс грн. Надбавки получат 2660 медиков. 

Первыми получат доплаты сотрудники Одесской городской клинической инфекционной больницы, Одесского родильного дома №2, Измаильской центральной районной больницы, Черноморской больницы, Подольской городской больницы, Дунайской областной больницы, а также Центра экстренной медпомощи.

Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн
Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн
Скрин

Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн
Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн
Скрин

Ранее центр занятости назвал самые востребованные специальности.

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Теги: Одесса, врачи, зарплаты, Коронавирус
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.04.2020, 15:03
Оценка:  0
гость
Если действительно они будут в контакте с коронавирусом, сдохнут 99%
гость  (аноним)  09.04.2020, 15:02
Оценка:  0
гость
На похороны хватит.
гость  (аноним)  09.04.2020, 14:59
Оценка:  0
гость
так цэ трэба доказати шо робив с заразними коронавирусом...
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