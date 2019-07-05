Обновленная заработная плата медиков будет составлять от 15 до 30 тыс грн.

Власти Одесской области повысили заработные платы врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. С учетом доплат средняя зарплата медика в регионе составит от 15 до 30 тыс грн. Об этом сообщил Андрей Ставницер в Facebook.

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“Медицинские работники, которые непосредственно заняты в работе с COVID-19, будут получать 200% надбавку к своему окладу. В среднем это значит, что люди будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше“ - заявил Ставницер, ссылаясь на документ облсовета.

В среднем, доплата составит 200% или 10 тыс грн. Надбавки получат 2660 медиков.

Первыми получат доплаты сотрудники Одесской городской клинической инфекционной больницы, Одесского родильного дома №2, Измаильской центральной районной больницы, Черноморской больницы, Подольской городской больницы, Дунайской областной больницы, а также Центра экстренной медпомощи.

Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн Скрин

Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн Скрин

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