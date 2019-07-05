Врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн
Власти Одесской области повысили заработные платы врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. С учетом доплат средняя зарплата медика в регионе составит от 15 до 30 тыс грн. Об этом сообщил Андрей Ставницер в Facebook.
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“Медицинские работники, которые непосредственно заняты в работе с COVID-19, будут получать 200% надбавку к своему окладу. В среднем это значит, что люди будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше“ - заявил Ставницер, ссылаясь на документ облсовета.
В среднем, доплата составит 200% или 10 тыс грн. Надбавки получат 2660 медиков.
Первыми получат доплаты сотрудники Одесской городской клинической инфекционной больницы, Одесского родильного дома №2, Измаильской центральной районной больницы, Черноморской больницы, Подольской городской больницы, Дунайской областной больницы, а также Центра экстренной медпомощи.
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