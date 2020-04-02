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Государственный центр занятости назвал самые востребованные специальности

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В период карантина резко возрос спрос на врачей, медсестер и сиделок.
В Государственном центре занятости рассказали о востребованных специальностях
В Государственном центре занятости рассказали о востребованных специальностях
dcz.gov.ua

Затяжной карантин может полностью изменить рынок труда в Украине. В этом уверены специалисты Государственного центра занятости, которые назвали самые востребованные профессии на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Центра в четверг, 2 апреля.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, к началу карантина больше всего вакансий в базе данных службы занятости было для квалифицированных рабочих – водителей, швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, операторов заправочных станций, монтеров путей, токарей, трактористов, рабочих по комплексному обслуживанию зданий, художников, каменщиков и столяров. Также были востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты, помощники воспитателя, младшие медицинские сестры, пекари, бармены, социальные работники, парикмахеры).

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Пользовались спросом на рынке труда и квалифицированные сотрудники с опытом работы, такие как бухгалтеры, врачи, воспитатели, фармацевты, провизоры, учителя, инженеры различных отраслей. Среди простых профессий чаще всего получали работу подсобные рабочие, уборщики, грузчики, дворники, отопители, укладчики-упаковщики, кладовщики, кухонные рабочие и сторожа.

На период карантина резко возрос спрос на врачей, медсестер, сиделок и другой обслуживающий персонал.

В Государственном центре занятости уверены, что после отмены карантина и восстановления производства и экономики, все вышеперечисленные профессии станут вновь востребованными.

Ранее сообщалось, что фельдшерам, врачам и водителям скорой помощи поднимут зарплаты.

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Теги: зарплата, занятость населения, безработица, центр занятости
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гость  (аноним)  02.04.2020, 18:49
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