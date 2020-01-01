Кличко рассказал, когда будет проведено ВНО 2020 в Украине
Внешнее независимое оценивание в любом случае будет проведено. При этом сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия. Об этом на брифинге сообщил мер столицы Виталий Кличко в четверг, 16 апреля.
По словам мера, существует два сценария проведения ВНО в Украине 2020.
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“Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если в начале июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО“, - заявил он.
Кличко подчеркнул, что сейчас основной задачей школьников и выпускников является обучение. Он призвал всех учиться дистанционно.
Ранее Кличко заявил, что из-за коронавируса Киев потерял миллиард гривен.
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