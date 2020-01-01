Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко рассказал, когда будет проведено ВНО 2020 в Украине

Комментариев: 0
По словам мера столицы, ВНО состоится в любом случае.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
КГГА

Внешнее независимое оценивание в любом случае будет проведено. При этом сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия. Об этом на брифинге сообщил мер столицы Виталий Кличко в четверг, 16 апреля. 

По словам мера, существует два сценария проведения ВНО в Украине 2020. 

Читай также: Кличко о возможной взятке в КГГА: Я никого покрывать не буду

“Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если в начале июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО“, - заявил он.

Кличко подчеркнул, что сейчас основной задачей школьников и выпускников является обучение. Он призвал всех учиться дистанционно. 

Ранее Кличко заявил, что из-за коронавируса Киев потерял миллиард гривен.

Поделись:
Теги: Кличко, ВНО, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь